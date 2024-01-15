Общество 15 января 2024, 18:20 Психотерапевт Толстая: отсутствие интереса к ценностям партнера увеличит эмоциональный разрыв

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Если партнерам не интересны мысли и ценности друг друга, то эмоциональный разрыв в таких отношениях со временем будет только расти. Об этом сообщила психотерапевт, кризисный терапевт Елена Толстая в беседе с «Абзацем».

В Сети набирают популярность тесты, которые обращают внимание второй половинки на что-то незначительное. Так, в парах с крепкими отношениями партнер должен активно включиться в такое обсуждение.

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По словам специалиста, подобные тесты аналитическая система мозга опасными не признает; она быстро показывает реальное отношение к тому, о чем человек спрашивает.