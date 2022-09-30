Психотерапевт Толоконин заявил, что после развода родителей дети могут заболеть астмой | 360°

Все новости

Спецоперация

30 сентября 2022, 14:34

Российская артиллерия подавила обстрел ВСУ Энергодара и Запорожской АЭС

Спецоперация

30 сентября 2022, 14:31

ВКС России сбили украинские самолеты МиГ-29 и Су-25

Реклама

Важное

30 сентября 2022, 14:28

Главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прибыли в Кремль

Важное

30 сентября 2022, 14:27

Термобелье, жилеты и квадрокоптеры. Губернатор Подмосковья поручил обеспечить мобилизованных новым снаряжением

Спецоперация

30 сентября 2022, 14:25

Российские военные уничтожили цеха, где собирали ракеты «Гром-2» и «Точка-У» для ВСУ

Мир

30 сентября 2022, 14:20

Меркель призвала не отстранять Россию от создания общеевропейской архитектуры безопасности

Спецоперация

30 сентября 2022, 14:17

Группировку из 200 украинских боевиков уничтожили ударом ракет под Краматорском

Подмосковье

30 сентября 2022, 14:14

Еще 200 рабочих мест появится в индустриальном парке в Домодедове

Эксклюзив

30 сентября 2022, 14:13

Судебный пристав спас девочку от насильника в Омской области

Общество

30 сентября 2022, 14:22

Психотерапевт Толоконин заявил, что после развода родителей дети могут заболеть астмой

Читать 360tv в

Психотерапевт и руководитель Института психосоматики Артем Толоконин в беседе с «Известиями» сообщил, что развод родителей может оставить отпечаток на всю оставшуюся жизнь для человека и даже спровоцировать различные заболевания.

Зачастую ребенок воспринимает развод родителей как собственную ненужность и считает, что именно он стал причиной разлада. Имея чувство вины, он в дальнейшем может столкнуться с депрессивным синдромом или с психосоматическим заболеванием.

Реклама

«Очень часто после развода ребенок болеет псориазом, бронхиальной астмой и другими хроническими заболеваниями, в основе которых лежит эмоциональный конфликт. Целостность того мира и пространства, в котором ребенок проживал, нарушается», — сообщил Толоконин.

Реклама

Даже если развод произошел в раннем возрасте, подсознание ребенка может хранить эти негативные воспоминания, добавил психотерапевт.

Болезни

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама