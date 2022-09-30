Психотерапевт Толоконин заявил, что после развода родителей дети могут заболеть астмой | 360°

Общество 30 сентября 2022, 14:22 Поделиться Telegram

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Viber Психотерапевт Толоконин заявил, что после развода родителей дети могут заболеть астмой

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Психотерапевт и руководитель Института психосоматики Артем Толоконин в беседе с «Известиями» сообщил, что развод родителей может оставить отпечаток на всю оставшуюся жизнь для человека и даже спровоцировать различные заболевания.

Зачастую ребенок воспринимает развод родителей как собственную ненужность и считает, что именно он стал причиной разлада. Имея чувство вины, он в дальнейшем может столкнуться с депрессивным синдромом или с психосоматическим заболеванием.

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«Очень часто после развода ребенок болеет псориазом, бронхиальной астмой и другими хроническими заболеваниями, в основе которых лежит эмоциональный конфликт. Целостность того мира и пространства, в котором ребенок проживал, нарушается», — сообщил Толоконин.

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Даже если развод произошел в раннем возрасте, подсознание ребенка может хранить эти негативные воспоминания, добавил психотерапевт.

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