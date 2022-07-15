Психотерапевт Толоконин заявил, что ментально здоровый человек не оголится на публику

Кандидат медицинских наук, психотерапевт-психиатр Артем Толоконин считает, что ментально здоровый человек не будет оголяться на публике. Об этом он сообщил радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, при появлении навязчивой идеи оголиться в общественном месте стоит обратиться к доктору.

«Лучше сходить к психиатру, потому что это может быть и симптомом психического расстройства. Люди в психозе частенько оголяются и ведут себя подобным образом. Там и других симптомов хватает, но это в любом случае признак душевного неблагополучия. У здорового человека психологически не возникает желания оголиться и шокировать публику таким образом. Тем более искать себе подобных людей для таких утех. Это скорее проявление внутренних комплексов в лайтовом режиме, а в более тяжелых случаях — это симптом психологического расстройства», — добавил он.

Врач заметил, что патологией является и то, когда люди боятся обнажаться перед зеркалом или перед врачом.