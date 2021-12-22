Психотерапевт Смирнова рассказала, как справиться с одиночеством из-за использования гаджетов
Психотерапевт Алина Смирнова рассказала, как можно справиться ощущением одиночества из-за использования гаджетов. Об этом сообщила «Газета.ru».
По ее словам, не стоит бесцельно листать ленту в соцсетях. В результате все время получается занято просмотром картинок и видео, которые заменяют общение, но ощущение одиночества от этого не исчезнет.
«Тогда из замкнутого круга одиночества будет выходить очень непросто», — рассказала Смирнова.
Вместо этого лучше зайти на сайт или в приложение для знакомств, поиграть в онлайн-игру с единомышленниками или обучиться чему-нибудь. Основная идея: использовать гаджет с пользой.
«Брать от него самые полезные и сильные стороны, понимая при этом свои потребности. Нужна умеренная „дозировка“ гаджетов в своей жизни и смена деятельности», — заключила психотерапевт.
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