Психотерапевт Смирнова рассказала, как справиться с одиночеством из-за использования гаджетов

Психотерапевт Алина Смирнова рассказала, как можно справиться ощущением одиночества из-за использования гаджетов. Об этом сообщила «Газета.ru».

По ее словам, не стоит бесцельно листать ленту в соцсетях. В результате все время получается занято просмотром картинок и видео, которые заменяют общение, но ощущение одиночества от этого не исчезнет.

«Тогда из замкнутого круга одиночества будет выходить очень непросто», — рассказала Смирнова.

Вместо этого лучше зайти на сайт или в приложение для знакомств, поиграть в онлайн-игру с единомышленниками или обучиться чему-нибудь. Основная идея: использовать гаджет с пользой.

«Брать от него самые полезные и сильные стороны, понимая при этом свои потребности. Нужна умеренная „дозировка“ гаджетов в своей жизни и смена деятельности», — заключила психотерапевт.

Ранее психолог Андрей Зберовский рассказал, какие новогодние подарки понравятся многим мужчинам. По его словам, отличный вариант — это зимние вещи с новогодними принтами. Например, свитер с оленями, шапка или шарф.

Также подойдут и вещи для зимних активностей в зависимости от интересов конкретного человека. Например, что-то для хоккея или рыбалки, считает Зберовский.