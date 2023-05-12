Общество 12 мая 2023, 10:19 Психотерапевт Шляпужникова рассказала, что мужчины уходят от женщин с низкой самооценкой

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В паре, где у женщины низкая самооценка, больше шансов, что мужчина уйдет. Об этом Пятому каналу рассказала семейный психотерапевт Наталья Шляпужникова.

Она отметила, что такие женщины живут в состоянии жертв. Они отодвигают на второй план свои цели и желания или просто не осознают их, добавил сайт Ura.ru.

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«Мужчины уходят от тех женщин, которые не любят и не ценят себя», — сказала психолог.

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