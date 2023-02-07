07 февраля 2023, 18:24
Психотерапевт Шангин рассказал, как защититься от уловок телефонных мошенников
Психотерапевт Шангин: во время телефонных звонков мошенники редко здороваются
Во время телефонных звонков мошенники редко здороваются и держат паузу перед тем, как перейти к транслированию информации. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказал психотерапевт Андрей Шангин.
Зачастую злоумышленники действуют по четко написанной схеме, но если она в каком-то случае не срабатывает, то звонок прерывается.
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«Первая рекомендация — держите паузу. Ничего не отвечайте. Чем дольше вы держите паузу, тем сильнее будет нервничать звонящий. Кроме того, у вас будет время прийти в себя от внезапной информации», — посоветовал Шангин.
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Он также порекомендовал спрашивать фамилию начальника и его номер телефона, если якобы звонит должностное лицо.
Мошенничество
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