Общество 07 февраля 2023, 18:24 Психотерапевт Шангин рассказал, как защититься от уловок телефонных мошенников Психотерапевт Шангин: во время телефонных звонков мошенники редко здороваются

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Во время телефонных звонков мошенники редко здороваются и держат паузу перед тем, как перейти к транслированию информации. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказал психотерапевт Андрей Шангин.

Зачастую злоумышленники действуют по четко написанной схеме, но если она в каком-то случае не срабатывает, то звонок прерывается.

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«Первая рекомендация — держите паузу. Ничего не отвечайте. Чем дольше вы держите паузу, тем сильнее будет нервничать звонящий. Кроме того, у вас будет время прийти в себя от внезапной информации», — посоветовал Шангин.

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Он также порекомендовал спрашивать фамилию начальника и его номер телефона, если якобы звонит должностное лицо.