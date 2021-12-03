Психотерапевт рассказал, почему переписка в мессенджерах может причинить вред здоровью

Психотерапевт медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье Виктор Нурдаев рассказал, почему переписки в мессенджерах и социальных сетях могут нанести вред здоровью человека. По словам специалиста, зачастую непрочитанные сообщения вызывают тревогу или страх и могут запустить невротическое состояние. Об этом сообщила «Газета.ru».

«Непрочитанные сообщения в мессенджерах могут вызывать тревогу или страх. Спросите себя: чего я боюсь? Чем я себя пугаю? Источниками этих переживаний также могут быть убеждения, далекие от правды. Тревога перед неизвестным результатом будущей переписки часто основана на надуманных, излишне раздутых страхах. Она может свидетельствовать об излишней фиксации сознания на негативном будущем», — сообщил эксперт.

Он добавил, что часто подобные сообщения могут спровоцировать у человека чувство вины. Врач советует задуматься, действительно ли на каждое сообщение стоит отвечать.

Чтобы не попасть в невротическое состояние, психотерапевт призывает не бояться обращаться к специалисту, который улучшит качество вашего психологического благополучия и успешно скорректирует реакцию на различные установки.