Психотерапевт рассказал, какими приемами пользуются манипуляторы

Манипуляторы незаметно заставляют человека делать то, чтобы он сам никогда делать не стал. Но вычислить таких людей не так уж и сложно, заявила психотерапевт Анна Стори.

По словам медика, человек может находиться в одном из Эго-состояний — Родителя, Взрослого или Ребенка. Только во втором случае человек адекватно оценивает ситуацию и действует логически. Манипуляторы всегда пытаются вывести свою жертву в состояние родителя или ребенка.

«Например, если с утра пораньше начальник вам сообщит, что ваш вчерашний отчет можно выбросить в мусорное ведро и вообще непонятно, чем вы занимаетесь на работе, вы можете инстинктивно начать защищаться и делать все, чтобы загладить свою „вину“. К примеру, согласитесь работать в выходные», — сказала Стори агентству «Прайм».

Она пояснила, что в этом случае манипуляция идет в сторону состояния Ребенка. Если же человек пытается давить на жалость, то он пытается апеллировать к Родителю. Чтобы не поддаться на манипуляцию, психотерапевт посоветовала сознательно перейти в состояние Взрослого. В примере с начальником можно спокойно расспросить про все недочеты в работе, а при жалобах стоит узнать, какую именно помощь от вас ждут.