Общество 02 мая 2023, 05:06 Психотерапевт рассказал, как распознать измену партнера с коллегой Психотерапевт Ингам: изменяющий партнеру с коллегой меняет привычки и прячет телефон Freepik

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Психотерапевт Тоби Ингам назвал признаки того, что человек завел интрижку на работе и изменяет своему партнеру с коллегой. Специалист описал проявления неверности в материале для Mail Online.

«Если он отдает предпочтение общению с сослуживцами, а не с вами, — это тревожный знак. Если раньше вас приглашали на рабочие встречи, но теперь это не поощряется, то для этого может быть причина», — назвал психотерапевт один из ярких признаков измены с коллегой.

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Частые опоздания с работы, изменения в поведении и внешнем виде также должны насторожить. Излишняя внимательность к одежде также может быть сигналом романа на работе.

«Нет ничего плохого в желании хорошо выглядеть. Однако, если он прилагает больше усилий, чтобы блестяще выглядеть на работе, возможно, он пытается произвести впечатление на кого-то другого», — отметил Ингам.

Внезапное стремление ограничить доступ к телефону также должно вызывать настороженность. Удаление истории в браузере или отключение функции определения местоположения телефона могут быть признаками романа на работе.