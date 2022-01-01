Психотерапевт рассказал, как правильно загадывать желания на Новый год

Иногда самое сложное для того, чтобы загадать желание — определиться с тем, чего вы действительно хотите. Для этого желательно отключить логическое мышление, посоветовала психотерапевт Анна Стори. Об этом она рассказала агентству «Прайм».

Существует много способов, чтобы добраться до глубин подсознания и понять, каких изменений вам действительно хочется. Например, можно нарисовать картину со всеми деталями вашего представления об идеальной жизни.

«Рисовать лучше быстро, не давая логике прерывать ваше творчество вопросами типа — а реально ли это? Можно ли это осуществить? Что за ерунду ты рисуешь?» — посоветовала специалист.

Когда картина будет готова, можно перейти к ее толкованию. Результат может удивить. Можно понять, что о каких-то своих желаниях вы даже не догадывались.

А еще можно сделать коллаж мечты. Этот способ подойдет тем, кто не любит рисовать. Суть в том, что за ограниченное количество времени вы вырезаете из журналов картинки, которые вам приглянулись, а потом наклеиваете на большой лист. А после этого изучаете свой коллаж и пытаетесь понять, почему именно эти картинки вам показались интересными.

После того, как вы определитесь со своими желаниями, можно начинать строить планы по их осуществлению. Грандиозные задачи следует разделить на небольшие шаги, чтобы они не остались просто фантазиями о лучшей жизни.

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