Психотерапевт рассказал, как бороться с осенней депрессией

Она посоветовала следить за своим режимом дня, а также гулять каждый день. Кроме того, по словам психотерапевта важно уделять физическим нагрузкам хотя бы полчаса в день.

«Нужно обязательно находить время на себя, на какие-то приятные вещи, на встречи с друзьями. Очень важно планировать в графике не только рабочие дела, но и приятные мероприятия», — заключила Наумова.