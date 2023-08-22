Общество 22 августа 2023, 13:37 Психотерапевт Пустовойтов: под лень часто маскируются депрессия и эмоциональное выгорание

Читать 360tv в

Зачастую лень может маскироваться под депрессию, эмоциональное выгорание и другие разнообразные дискомфортные состояния. Об этом сообщил врач-психотерапевт Сергей Пустовойтов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, сама по себе истинная лень редко встречается среди людей, она не вызывает никаких страданий и дискомфорта. Люди по-настоящему ленивые отлично организовывают свою жизнь, что приносит им только удовольствие.

Реклама

Психотерапевт также подчеркнул, что «здоровая» лень никогда не сопровождается чувством вины, в отличие от нежелания что-либо делать при депрессии.