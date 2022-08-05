Психотерапевт Потапова рассказала, представители каких профессий чаще подвержены алкоголизму

Врач-психотерапевт Татьяна Потапова заявила, что представители рабочих профессий, а также звезды шоу-бизнеса больше всех подвержены риску развития алкоголизма. Об этом написала Lenta.ru.

«Я в свое время собирала на заводе материал для своей научной работы, и рабочие, которые состояли на учете, говорили: „Да что вы, что здесь особенного? Да все вокруг так пьют“. Вот это самое опасное, когда все вокруг так пьют», — вспоминает Потапова.

Психотерапевт отметила, что представители шоу-бизнеса, а также педагоги, врачи, бухгалтеры, полицейские, дальнобойщики и менеджеры также могут страдать алкоголизмом на фоне невроза, сообщил сайт kp.ru.

«Важно диагностировать невроз и прежде всего работать с ним, тогда алкоголизм пройдет сам собой», — заключила Потапова.