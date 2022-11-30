Общество 30 ноября 2022, 19:37 Психотерапевт посоветовал мамам не спать с детьми Психотерапевт Крашкина: сон мамы с ребенком может нанести ему психологическую травму

Читать 360tv в

Психотерапевт Ирина Крашкина рассказала, что совместный сон мам с детьми небезопасен для психики последних. Об этом сообщило РИАМО.

Эксперт пояснила, что если ребенок старше года, это помешает его психологической адаптации как отдельной личности. Кроме того, во время совместного сна мама может случайно нанести ему травмы, уточнил сайт kp.ru.

Реклама

«Уставшая мама может настолько глубоко уснуть, что в силу своих размеров, в сравнении с размером ребенка, может просто перекрыть его дыхательные пути», — заключила Крашкина.

Реклама