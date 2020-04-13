Психотерапевт порекомендовал смотреть триллеры и боевики перед сном

Отмечается, что люди стали чаще обращаться за помощью к психологам из-за режима самоизоляции на фоне распространения коронавирусной инфекции. В основном это женщины и пожилые люди.

Теслер заметил, что из-за долгого нахождения в закрытом пространстве люди становятся раздражительными.

«Всегда в самые тяжелые времена повышаются приемы у наших коллег. По статистике, резко вырос спрос на антидепрессанты, транквилизаторы в январе-феврале месяце», — обратил внимание специалист.

Он выразил уверенность, что после окончания эпидемии люди также будут обращаться за психологической помощью, поскольку в семьях будут возникать конфликтные ситуации.

По его словам, все сидят в четырех стенах и находятся в паническом состоянии. Чтобы успокоиться и спокойно заснуть, психотерапевт посоветовал смотреть на сон грядущий не вечерние новости, а триллеры или боевики.