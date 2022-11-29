Общество 29 ноября 2022, 18:11 Психотерапевт Одабашян назвал гормоны, от которых зависит счастье в отношениях Сексолог Одабашян: счастье в отношениях зависит от тестостерона, дофамина и окситоцина

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Психотерапевт и сексолог Андрей Одабашян рассказал, какие гормоны должны вырабатываться у партнеров, чтобы их отношения были счастливыми. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Врач пояснил, что в первую очередь речь идет о тестостероне и эстрадиоле, которые отвечают за сексуальное влечение. Также важен дофамин — он присутствует в первые годы отношений, в период влюбленности.

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«А дальше, примерно через три года, должен появляться гормон окситоцин», — уточнил Одабашян. Он пояснил, что окситоцин обеспечивает привязанность партнеров друг к другу.

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