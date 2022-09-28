Психотерапевт Нурдаев посоветовал не принимать важных решений в состоянии стресса | 360°

Общество 28 сентября 2022, 16:46 Поделиться Telegram

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Viber Психотерапевт Нурдаев посоветовал не принимать важных решений в состоянии стресса

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Психотерапевт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Виктор Нурдаев в разговоре с изданием Lenta.ru рассказал, что людям в состоянии стресса прежде чем принимать те или иные решения, необходимо оценить свои мысли и эмоции со стороны.

В критический момент, по его словам, не стоит принимать важных решений.

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«Тревога на уровне страха и паники может спутать мышление, сделать мысли хаотичными и непоследовательными», — процитировали «Известия» слова Нурдаева.

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Для того, чтобы психологическое напряжение ушло, необходимо осознать себя в настоящем. Психотерапевт посоветовал записывать ключевые мысли на бумагу.

«Распишите объективные доказательства (за и против) вашей уверенности в том, что все произойдет так, как представляете. В конце ответьте на простые вопросы: какая мне польза мыслить именно так? Какая интерпретация событий была бы наиболее продуктивна?» — резюмировал специалист.

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