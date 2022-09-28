Психотерапевт Нурдаев посоветовал не принимать важных решений в состоянии стресса | 360°

Все новости

Подмосковье

28 сентября 2022, 19:59

Детско-юношеский турнир по футболу «Кубок офицеров России» прошел в Одинцове

Общество

28 сентября 2022, 19:56

Фейк: заразившись ВИЧ, можно избежать частичной мобилизации

Реклама

Эксклюзив

28 сентября 2022, 19:51

Михаил Онуфриенко: российские войска прогрызают оборону противника в Донбассе

Мир

28 сентября 2022, 19:36

Дания обозначила сроки завершения утечек газа из «Северных потоков»

Подмосковье

28 сентября 2022, 19:34

Проект реновации Подмосковья представили на архитектурном фестивале «Зодчество»

Происшествия

28 сентября 2022, 19:31

Виктория Боня показала трагедию на горе Манаслу в Гималаях

Мир

28 сентября 2022, 19:21

«Люди фактически выбрасывают собственность». Что происходит на границе России и Грузии

Эксклюзив

28 сентября 2022, 19:16

«Пойдет в военкомат». Отец футболиста Билялетдинова рассказал о повестке сына

Мир

28 сентября 2022, 19:12

Китай предостерег Евросоюз от подражания конфронтационной политике США

Общество

28 сентября 2022, 16:46

Психотерапевт Нурдаев посоветовал не принимать важных решений в состоянии стресса

Читать 360tv в

Психотерапевт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Виктор Нурдаев в разговоре с изданием Lenta.ru рассказал, что людям в состоянии стресса прежде чем принимать те или иные решения, необходимо оценить свои мысли и эмоции со стороны.

В критический момент, по его словам, не стоит принимать важных решений.

Реклама

«Тревога на уровне страха и паники может спутать мышление, сделать мысли хаотичными и непоследовательными», — процитировали «Известия» слова Нурдаева.

Реклама

Для того, чтобы психологическое напряжение ушло, необходимо осознать себя в настоящем. Психотерапевт посоветовал записывать ключевые мысли на бумагу.

«Распишите объективные доказательства (за и против) вашей уверенности в том, что все произойдет так, как представляете. В конце ответьте на простые вопросы: какая мне польза мыслить именно так? Какая интерпретация событий была бы наиболее продуктивна?» — резюмировал специалист.

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама