Психотерапевт назвал причину постоянных опозданий

«Человек, который опаздывает, как правило, переоценивает свою личность и недооценивает тех людей, с которыми встречается. Кроме того, это наблюдается у людей, несколько неуверенных в себе. Они сомневаются — у них происходит так называемая борьба мотивов, они не уверены в том, что нужно пойти… Не уверены в том, что они хотят сказать», — объяснил Файнзильберг.

По словам врача, опаздывать могут и депрессивные люди, так как они вообще делают все замедленно и не могут вовремя собраться. Не приходят вовремя и те, кто выгорел на работе и потерял мотивацию. Психотерапевт подчеркнул, что каждый случай индивидуален и с ним нужно разбираться отдельно.

«Здесь, скорее всего, лежит многофакторная зависимость, и вряд ли в жизни встречается нечто одинарно», — добавил врач.

Чтобы бороться с опозданиями, по совету собеседника, нужно соблюдать режим дня и ночи, режим труда и отдыха, и вообще стараться вести активный образ жизни и жить по расписанию.