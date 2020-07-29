Психотерапевт назвал новый тип брака, который набирает популярность

По ее словам, сейчас россияне в первую очередь стремятся самореализоваться, а потом уже создавать семью. Поэтому в браки вступают ближе к 30 годам.

«Раньше считалось, что мужчина — глава семьи, а женщина на подчиненных ролях. Теперь ситуация меняется», — рассказала эксперт и пояснила, что сейчас все чаще девушки ищут партнера, отказываясь от патриархальной модели отношений.

В некоторых парах даже встречаются случаи, когда девушка ведет все дела, а мужчина занимается домом.

«Они уже активно включаются в процесс воспитания детей, чего раньше не было. Меняется отношение к эмоциям у мужчин», — рассказала Бедник.

Она уточнила, что многие современные девушки ищут в пару именно партнера, который умеет понимать и сочувствовать. При этом они ценят увлеченность мужчины, желание развиваться и реализовываться.

Ранее Меган Маркл рассказала, как прошло ее первое свидание с принцем Гарри. По словам супруги принца, они пошли в ресторан Dean Street Townhouse в лондонском районе Сохо.