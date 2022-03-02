Психотерапевт Наумова заявила, что постоянное ощущение счастья может говорить о серьезном заболевании

Нейропсихолог и психотерапевт Наталья Наумова заявила, что состояние постоянной радости или счастья может говорить о том, что у человека есть психическое заболевание. Об этом передала «Вечерняя Москва».

«Есть целый ряд психических заболеваний, которые сопровождаются именно состоянием повышенной эйфории и счастья. Испытывая радость через край, человек не контролирует себя и становится несколько неуправляемым. Происходит это из-за того, что отвечающие за „торможение“ функции мозга не срабатывают. И чем больше человек радуется, тем больше он „расходуется“ в этой нездоровой радости», — объяснила она.

Нездоровая радость, в первую очередь, указывает на аффективные расстройства. Также, по словам психолога, человек может иметь биполярное расстройство, психопатию, некоторые формы шизофрении, олигофрению и болезнь Пика.

Если вы обнаружили у себя подобное расстройство, стоит обратиться к психотерапевту.