Психотерапевт Наумова рассказала, как побороть страх потери работы

Сокращений и потери работы люди больше всего боятся во времена экономических кризисов: увольнение добавит проблем и поставит под угрозу благополучие, которое и так кажется хрупким в такие периоды, передала «Вечерняя Москва». Психотерапевт Наталья Наумова рассказала, как побороть постоянную тревогу.

Она отметила, что страх увольнения идет от ощущения собственной уязвимости. Человек боится не самого сокращения, а его последствий.

«Люди опасаются, что на другой работе у них будет меньше зарплата или вовсе какое-то время ее не будет. Из-за этого может ухудшиться уровень жизни. Отсюда и поток тревожных мыслей о выплате ипотеки, содержании детей и тому подобном. Все это повышает уровень тревоги», — сказала Наумова.

Тревожность расшатывает психическое здоровье, вызывает постоянный стресс, поэтому от нее важно избавляться. Нужно учиться сохранять внутреннее спокойствие.

«Если вам действительно грозит увольнение, начните заранее подыскивать запасную работу. Если же вы видите, что ваша профессия становится менее востребованной, обучитесь чему-то новому. Параллельно с основной работой можно обучаться чему-то новому, приобретать новые навыки. Это обезопасит вас и даст вам больше уверенности в себе», — посоветовала психолог.

Стоит помнить, что любой кризис — это не конец жизни, а возможность выйти из зоны комфорта и начать усерднее добиваться целей, чтобы достигнуть новых высот.