Психотерапевт Наумова рассказала, как победить проблему детской агрессии

Если у ребенка случаются приступы агрессии, наказания и крики не помогут, нужно подходить к решению проблемы с умом, передала «Вечерняя Москва». Как бороться с детской агрессией, рассказала детский и семейный психолог и психотерапевт Наталья Наумова.

Для начала нужно поговорить с ребенком, объяснить, что эмоции — это нормально, но нельзя бить других людей и животных. Есть несколько способов для сублимации агрессии.

«Можно дать ребенку побить подушку или боксерскую грушу. Еще один способ: нужно, чтобы ребенок взял лист бумаги А4 и одной рукой его сжал; а если очень большая агрессия — двумя руками — по листу в каждой. После этого [ребенку следует] сказать другому человеку: „Я на тебя злюсь. Что-то пошло не так“. И тогда злость уходит. То есть учим ребенка вот таким простым способом, как можно справиться со злостью», — объяснила Наумова.

Если воспитание и упражнения не помогают, а приступы агрессии частые и выраженные, необходимо обратиться к специалистам.

«Если есть выпады агрессии и родители об этом знают, ребенка необходимо показать психиатру. Тот, в свою очередь, назначит препараты, которые будут помогать ребенку себя регулировать. Потому что не всегда воспитание может здесь справиться. Иногда достаточно работы с психологом, но зачастую требуется помощь невролога и психиатра, а также препараты, которые помогут вовремя „затормозить“», — заключила психолог.