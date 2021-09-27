Психотерапевт Наумова рассказала, как общаться с токсичными членами семьи

Психотерапевт Наталья Наумова рассказала, как можно попытаться наладить отношения с членами семьи, которые раздражают или нарушают личные границы. Решить проблему нужно постараться мирным путем, написала Pravda.Ru.

По словам Наумовой, не стоит сразу стремиться разрывать отношения. Чаще всего человек не понимает, что доставляет дискомфорт другим. Во многих случаях токсичные люди считают, что их старания и помощь не ценят.

«Элемент детской травматизации дает о себе знать, преломляет действительность и поэтому нарушается контакт с близкими», — сказала психотерапевт.

Чтобы наладить контакт, лучше всего обратиться к семейному психотерапевту, чтобы решить проблемы с помощью специалиста, написало ИА Nation News. Однако можно постараться обсудить все самостоятельно.

«Если нет такой возможности, важно просто всей семьей собраться, поговорить, что у нас с вами есть такая проблема, давайте подумаем, что делать. В таком случае важно написать список тех качеств, которые раздражают в других членах семьи. И вот эти качества даже можно не показывать друг другу, найти в себе. Потому что в человеке есть абсолютно все. Но только те качества, которые мы не можем себе их разрешить и принять их в себе как данность, именно вот это нас выводит на эмоции и именно это создает ощущение, что другой человек токсичный. Примириться с этими качествами и постараться друг к другу относиться добрее», — заключила Наумова.