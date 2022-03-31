Психотерапевт Наумова рассказала, как магнитные бури влияют на психику человека

Люди с уязвимой нервной системой и различными психическими заболеваниями наиболее чувствительны к колебаниям магнитного поля. Об это сообщила нейропсихолог и психотерапевт Наталья Наумова. Каким образом организм человека реагирует на это явление, передала «Вечерняя Москва».

В начале апреля на нашей планете ожидаются мощные магнитные бури. Далеко не каждый человек может почувствовать это явление, либо понять, что изменения в его организме связаны именно с ним.

По словам психотерапевта, в период магнитных бурь испытывать различного рода недомогания могут и совершенно здоровые люди.

«В этот период очень много обращений к врачам. Люди жалуются на слабость, раздражительность, быструю утомляемость, на работу памяти, нарушение сна. И в целом люди чувствуют себя более уязвимыми», — сообщила Наумова.

Например, пожилые люди в этот период могут испытывать трудности с концентрацией памяти и ослаблением внимания, а дети с синдромом дефицита внимания становятся неуправляемыми.