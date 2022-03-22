Психотерапевт Наумова рассказала, что мешает людям откладывать деньги

Часто грамотно распоряжаться деньгами людям мешают внутренние психологические зажимы и установки, передала «Вечерняя Москва». Об этом рассказала нейропсихолог и психотерапевт Наталья Наумова.

По ее словам, у многих людей существует внутренний запрет на благополучие, идущее из детства убеждение, что человек не заслуживает нормальной безбедной жизни. Человек ведет себя расточительно, а иногда и вовсе попадает в «долговую яму». Затем, оказавшись в затруднительном финансовом положении, он испытывает чувство беспомощности и тревогу — разорвать этот порочный круг иногда удается только с помощью психотерапевта. Даже при наличии сбережений психологические проблемы могут мешать чувствовать себя спокойно.

«Действительно, для кого-то наличие сбережений — это безопасность. С одной стороны, это действительно так, потому что в любой момент можно позволить себе все, что необходимо, — лекарства, лечение, одежду, пищу, путешествие и так далее. С другой стороны, страх потерять накопленное и заработанное тоже может травмировать человека. В основе всех этих переживаний лежит отсутствие гармонии, ощущения стабильности и спокойствия», — рассказала Наталья Наумова.