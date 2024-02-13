Общество 13 февраля 2024, 11:30 Психотерапевт Наумова: отсутствие общих интересов представляет опасность для неравных браков

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Семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала, какие опасности в себе таит неравный брак. В большинстве случаев эти пары распадаются достаточно быстро, отметила эксперт в беседе с Pravda.Ru.

Так, младший партнер может оказаться мало знающим и поверхностным. В результате его вторая половинка понимает, что общих интересов в отношениях не так много, пояснила специалист.

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«Люди разочаровываются, потому что не получили желаемого», — добавила Наумова.

Кроме того, нередко старший партнер хочет доминировать и требует подчинения. Данная модель поведения приводит к частым ссорам, заключила психотерапевт.