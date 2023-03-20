Общество 20 марта 2023, 14:01 Психотерапевт Михаил Баев объяснил, почему нейросети не распознают эмоции по фото

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Нейросети бесполезны в области поведенческого анализа людей, потому что не способны распознавать эмоции по лицам. Об этом «Газете.ru» рассказал психотерапевт, специалист по анализу выражения лица Михаил Баев.

По его словам, нейросеть нельзя и обучить. Потому что в нее нужно загрузить огромные архивы, где будут даже малейшие изменения в движении лица. Но даже опытные специалисты не всегда способны распознать их. Особенно, когда речь идет о малоподвижных лицах. Поэтому создать массив с такими микровыражениями просто невозможно.

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«Мимика гораздо сложней, и она не состоит только из одних эмоций. Нейросети же после анализа выдают результат в процентах, например: 10% злости, 20% презрения и 5% радости», — рассказал Михаил Баев.

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Он также добавил, что такие выводы нейросети противоречат концепции анализа выражений эмоций.

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