Общество 21 декабря 2023, 16:40 Психотерапевт Куфтяк рассказала, что отказ от близости приводит к развалу брака

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Есть несколько основных моментов, которые могут разрушить даже самый крепкий брак. Об этом Lenta.ru рассказала семейный психотерапевт, профессор Елена Куфтяк.

По ее словам, одной из причиной, неминуемо приводящей к расставанию, является отказ от близости. Кроме того, ни в коем случае нельзя, чтобы жизнь супругов крутилась только вокруг детей, добавил KP.RU.

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«Когда неправда, даже невинная, выходит наружу, один из супругов неизбежно почувствует себя обманутым», — подытожила Елена Куфтяк.

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