Психотерапевт Кривоногов объяснил, как перестать бояться зубных врачей

Врач психиатр-психотерапевт центра ментального здоровья «Эмпатия» в Москве Александр Кривоногов рассказал, как избавиться от паники на приеме у зубного врача. Об этом сообщил сайт РИАМО.

По словам специалиста, побороть страх перед приемом позволит разговор с доктором, а также отвлеченные мыслительные упражнения.

«Страх зубных врачей, как правило, родом из детства. Особенно „повезло“ тем, кто застал советские бормашины устрашающего вида, издающие жуткие звуки. Ужас, вызванный этим аппаратом, у многих врезался глубоко в подсознание. Однако и сегодня, когда зубоврачебные кабинеты оснастили современной аппаратурой, страх стоматологов никуда не делся и продолжает мучить и детей, и взрослых», — добавил психотерапевт.

Перед посещением стоматолога можно попробовать практику медленного, размеренного дыхания.

«Если лечение у стоматолога предполагает предварительную консультацию, то на ней следует предупредить врача о своей боязни и обговорить с ним все нюансы предстоящих манипуляций. Разговор в доброжелательной манере и разъяснения специалиста позволят снизить градус внутреннего напряжения. А непосредственно перед вмешательством можно принять успокоительное», — резюмировал Кривоногов.