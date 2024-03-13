Общество 13 марта 2024, 13:25 Психотерапевт Крашкина: при общении с ипохондриком важно не пренебрегать его страхами

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Ипохондрия — расстройство, сопровождающееся повышенной тревожностью о своем здоровье. К причинам возникновения относятся депрессия и стрессы. Об этом рассказала психотерапевт Ирина Крашкина в беседе с Life.

По ее словам, признаками данного состояния являются социальная изоляция, повышенная агрессия и частое хождение по врачам. Такие люди склонны преувеличивать проблемы со здоровьем.

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Эксперт посоветовала при общении с ипохондриком не пренебрегать его страхами. Злиться тоже не стоит, ведь больной и сам часто не понимает иррациональность личных убеждений.