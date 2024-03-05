Общество 05 марта 2024, 12:58 Психотерапевт Крашкина посоветовала заранее придумать, чем можно порадовать себя в выходные

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Чтобы разрузиться после тяжелой трудовой недели, лучше заранее продумать свой отдых на выходных. Об этом рассказала «Известиям» врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

Она посоветовала действовать превентивно и заранее составить план действий. Кроме того, нужно обязательно наметить какие-то, пусть даже самые небольшие цели, достижение которых принесет чувство удовлетворения и завершенности.

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«Можно поставить себе цель сделать 15-минутный комплекс упражнений, а сделать его дома, в парке или в тренажерном зале — это вторично. Главное — ты удовлетворен тем, что ты ставил себе цель и достиг ее», — отметила Крашкина.

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