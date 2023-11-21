Общество 21 ноября 2023, 11:45 Психотерапевт Крашкина: личная коммуникация может стимулировать умственное развитие

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Открытая личная коммуникация способствует укреплению межличностных отношений и стимулирует умственное развитие. Об этом сообщила врач-психотерапевт Ирина Крашкина в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, при таком общении люди обмениваются опытом, идеями и поддержкой, что важно для общего эмоционального состояния. Также открытая коммуникация способствует релаксации и снижению уровня стресса.

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Крашкина отметила, что эмпатичное общение играет важную роль в психическом здоровье людей и устанавливает доверительные отношения.