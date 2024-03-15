Общество 15 марта 2024, 11:49 Психотерапевт Крашкина: длительная усталость отличит депрессию от эмоционального спада

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Нередко симптомы депрессии путают с состоянием эмоционального спада. Их отличает наличие длительной усталости, сообщила врач-психотерапевт Ирина Крашкина в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, эмоциональный спад обычно временный, он возникает на фоне неудачи, стресса, переутомления и переживаний. В основном это состояние проходит достаточно быстро и не сопровождается длительными симптомами.

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«Если негативные эмоции и изменения в поведении сохраняются в течение продолжительного времени (обычно более двух недель) и существенно влияют на качество жизни человека, это может указывать на депрессию и требует вмешательства специалиста», — отметила психолог.