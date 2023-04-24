Общество 24 апреля 2023, 10:42 Психотерапевт Крашкина: делегирование обязанностей между родителями поможет приятно провести отпуск с детьми

Читать 360tv в

При планировании отпуска многие задумываются о том, как сделать так, чтобы члены семьи не устали друг от друга, а стали только ближе. О правилах на отдыхе с детьми рассказала врач-психотерапевт Ирина Крашкина в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, родителям заранее необходимо договориться о делегировании ответственности по уходу за детьми. Также перед поездкой нужно составить распорядок дня, по которому семья будет жить на отдыхе.

Реклама

Психотерапевт отметила, что предварительные договоренности между родителями позволят всей семье приятно провести каникулы.