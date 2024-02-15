15 февраля 2024, 18:27
Психотерапевт Ковпак: мысли, противоречащие стремлению к жизни, должны вызывать настороженность
Депрессия — это расстройство, к симптомам которого относятся эмоциональное снижение и общая подавленность. Диагноз способен поставить только врач, но заподозрить недуг можно самостоятельно. Об этом рассказал психотерапевт Дмитрий Ковпак в беседе с ИА НСН.
По его словам, важно смотреть не только на настроение, но и поведение человека. Опасным признаком специалист назвал мысли человека, которые противоречат стремлению к жизни.
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«Высказывания, которые противоречат стремлению к жизни о том, что жизнь надоела, заснуть бы и не проснуться, должны вызывать настороженность», — пояснил эксперт.
Он также добавил, что среди россиян процент психических расстройств в целом стабильный.
Врачи
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