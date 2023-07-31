Общество 31 июля 2023, 22:24 Психотерапевт Илларионова заявила, что из-за кукол Барби у девочек занижается самооценка

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Многие девочки обожают играть в куклы Барби. Однако такие игрушки могут быть опасны для женской самооценки. Психотерапевт Александра Илларионова назвала пять эффектов «синдрома Барби». Об этом сообщил Life.

По словам специалиста, некоторые девочки под влиянием «эффекта Барби» перестают стремиться к индивидуальности. Они начинают хотеть быть похожими на определенный стандарт.

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Также у них начинаются проблемы с самооценкой из-за несоответствия нереалистичному образу. Приверженность гендерным стереотипам является еще одной проблемой «эффекта Барби», так как кукла позиционируется как «идеальная домохозяйка», сосредоточенная на себе, семье и муже.

Красоту и гламурность в данном случае выдвигают на первый план, затмевая другие аспекты личности.