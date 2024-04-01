Общество 01 апреля 2024, 12:25 Психотерапевт Хачумова: «ледяные» кисти рук у человека говорят о нежелании жить

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Психотерапевт Алина Хачумова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала, что ледяные кисти рук чаще всего говорят о том, что у человека потерян контакт с самим собой, он как будто отказывается жить.

Как пояснила эксперт, любой клиент, который приходит к психотерапевту, сперва проходит диагностику. Специалист выясняет, насколько у человека налажен контакт с телом.

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«Когда у человека очень холодные руки и ноги, например, или просто очень холодная какая-то часть тела, это говорит о том, что какая-то часть этого человека, какая-то его субличность просто умерла», — пояснила Хачумова.