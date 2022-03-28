Психотерапевт Грязнова объяснила, какие люди находятся в зоне риска «весеннего обострения»

«Весеннее обострение» — это термин, который применяют во время развития пограничных состояний, связанных с сезонностью. Какие люди находятся в зоне риска в этот период, объяснила врач-психотерапевт, врач-физиотерапевт «СМ-Клиника» Наталья Грязнова, написали «Известия».

Специалист пояснила, что во время зимы замедляются процессы обмена веществ, человек страдает от нехватки витаминов и солнечного света. С наступлением весны обменные процессы начинают ускоряться, и у людей, которые имеют психические или физические патологии, может произойти их обострение.

«В зоне риска в первую очередь находятся люди с эмоциональной неустойчивостью, невротическим расстройствами, гормональным дисбалансом. Подверженные паническим атакам люди в этот период тоже ощущают значительное ухудшение общего состояния. Злоупотребление алкоголем или психоактивными веществами, а также наличие хронических соматических заболеваний, сильного стресса и даже недостаточное и несбалансированное питание — все это может стать благодатной почвой для развития недуга», — подчеркнула врач.

Проявляться обострение может в виде дневной сонливости, частых простуд или хронического стресса. Все это в дальнейшем может перерасти в серьезное переутомление, депрессию и психические расстройства. Важно вовремя обратить внимание на симптомы и обратиться к квалифицированному специалисту, заключила Грязнова.