Психотерапевт Гринбаум объяснила, как поддержать партнера при стрессе | 360°

Общество 23 сентября 2022, 11:45 Поделиться Telegram

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Viber Психотерапевт Гринбаум объяснила, как поддержать партнера при стрессе

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Американский психолог Хлоя Гринбаум дала ряд советов, как поддержать партнера в стрессовой ситуации. С рекомендациями специалиста ознакомилось ИА Nation News.

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Гринбаум посоветовала не преуменьшать причину стресса, поскольку это может спровоцировать негативный всплеск. Также важно спрашивать у партнера о его предпочтениях и желаниях. Кроме того, необходимо признавать ощущения и чувства партнера, чтобы помочь ему в борьбе со стрессом.

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