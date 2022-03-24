Психотерапевт Гилев посоветовал общаться с единомышленниками, чтобы избежать конфликтов

Врач-психиатр филиала «Психоневрологический диспансер № 13» Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н. А. Алексеева Артем Гилев объяснил, как вести себя в случае существенных разногласий в политических и других вопросах с родственниками и друзьями. Об этом написал сайт kp.ru.

«Количество обращений к психологам и к психиатрам серьезно выросло. Развиваются „новостные“ психозы — человек считает, что он участвует в военных действиях, что может победить украинскую, российскую армию или начать третью мировую войну», — сообщил психиатр.

По его словам, люди нуждаются в том, чтобы выплеснуть свои эмоции. Те, кто убежден в своей правоте, хотят выразить свое мнение. Если такого не происходит, у них начинаются внутренние проблемы. Чтобы не учащались конфликтные ситуации с друзьями или родственниками, психотерапевт советует общаться исключительно с единомышленниками.

«Поэтому я и заметил: мнения должны быть схожими. Говорите только с единомышленниками. Иначе брат пойдет на брата. И вместо примирения и улучшения психического состояния будет стресс. Но если люди пытаются приспособиться, выжить, адаптироваться, это проще делать вдвоем. Таким счастливчикам вообще никакой психотерапевт не нужен. Не оставайтесь с этой бедой один на один!», — заключил он.