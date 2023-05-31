Общество 31 мая 2023, 11:18 Психотерапевт Генварская: при радикальном феминизме женщина может играть мужскую роль в обществе

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Женщины, которые придерживаются радикального феминизма, могут играть мужскую роль в обществе. Об этом в беседе с изданием РИАМО сообщила врач-психотерапевт, сексолог АО «Медицина», кандидат медицинских наук Диана Генварская.

Специалист указала, что такие женщины внутри могут быть очень уязвимы, особенно, когда у них мало энергии.

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«Что касается радикального феминизма, женщина может играть мужскую роль в обществе и даже вести себя так, но внутри она будет уязвима и ожидать совершенно других вещей», — процитировал kp.ru психотерапевта.

Опасность радикального феминизма заключается в том, что женщина может отойти от своей природы и не создать счастливых и долгосрочных отношений, резюмировала Генварская.