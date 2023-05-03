Общество 03 мая 2023, 13:37 Психотерапевт Генварская объяснила, что нежелание иметь детей говорит о безответственности

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Многие люди сейчас отказываются от идеи иметь детей, мотивируя это различными причинами. Однако главная из них — это безответственность. Об этом РИАМО рассказала врач-психотерапевт Диана Генварская.

По ее словам, наблюдается неутешительная тенденция отказа от детей. И таким образом, как добавил сайт kp.ru, человечество может просто вымереть.

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«Желание не иметь детей — это безответственность, это нежелание жертвовать собой, своими интересами. Это очень серьезный показатель того, что если в обществе такие настроения будут преобладать, то мы не выживем», — подчеркнула Диана Генварская.

Она добавила, что для поддержания человечества и эволюции нужно уметь отодвигать свои потребности на второй план, быть способным к заботе и самопожертвованию.

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