12 февраля 2024, 18:18
Психотерапевт Гарипова: на свидании лучше говорить о вещах, которые вызвали эмоциональный отклик
На свиданиях, организованных брачными агентствами, стоит говорить о тех вещах, которые вызвали эмоциональный отклик. Об этом сообщила психотерапевт, автор книги «Анатомия женственности» Лилия Гарипова в беседе с РИАМО.
По словам специалиста, темой разговора могут стать книги, фильмы, мероприятия, путешествия, природные явления. Благодаря такому принципу партнеры лучше познакомятся с ценностями и образом мыслей друг друга.
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При этом не стоит считать, что с потенциальным партнером что-то не так, если он обратился за услугами брачного агентства, отметила Гарипова.
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