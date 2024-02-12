Общество 12 февраля 2024, 18:18 Психотерапевт Гарипова: на свидании лучше говорить о вещах, которые вызвали эмоциональный отклик

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На свиданиях, организованных брачными агентствами, стоит говорить о тех вещах, которые вызвали эмоциональный отклик. Об этом сообщила психотерапевт, автор книги «Анатомия женственности» Лилия Гарипова в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, темой разговора могут стать книги, фильмы, мероприятия, путешествия, природные явления. Благодаря такому принципу партнеры лучше познакомятся с ценностями и образом мыслей друг друга.

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При этом не стоит считать, что с потенциальным партнером что-то не так, если он обратился за услугами брачного агентства, отметила Гарипова.