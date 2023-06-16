16 июня 2023, 17:58
Психотерапевт Гарданова порекомендовала при панических атаках в самолете умыться холодной водой
Психотерапевт, доктор медицинских наук Жанна Гарданова в беседе с изданием NEWS.ru порекомендовала людям, которые сталкиваются с паническими атаками в самолете, попробовать на что-то отвлечься или же умыться холодной водой.
Если под рукой есть бумажный пакет, то можно в него подышать.
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«Например, можно попить холодной воды, умыться, можно взять расческу и укалывать пальчики зубчиками, главное — переключиться на любой внешний компонент и отвлечься», — сказала медик.
Гарданова объяснила, что панические атаки в самолете сигнализируют о высокой тревоге. Люди могут испытывать нехватку воздуха и повышенное сердцебиение.
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