Общество 16 июня 2023, 17:58 Психотерапевт Гарданова порекомендовала при панических атаках в самолете умыться холодной водой

Читать 360tv в

Психотерапевт, доктор медицинских наук Жанна Гарданова в беседе с изданием NEWS.ru порекомендовала людям, которые сталкиваются с паническими атаками в самолете, попробовать на что-то отвлечься или же умыться холодной водой.

Если под рукой есть бумажный пакет, то можно в него подышать.

Реклама

«Например, можно попить холодной воды, умыться, можно взять расческу и укалывать пальчики зубчиками, главное — переключиться на любой внешний компонент и отвлечься», — сказала медик.

Гарданова объяснила, что панические атаки в самолете сигнализируют о высокой тревоге. Люди могут испытывать нехватку воздуха и повышенное сердцебиение.