Общество 16 февраля 2023, 15:46 Психотерапевт Фомин объяснил, почему некоторые люди не способны забывать обиды Врач Фомин: у более впечатлительных обида переходит в дисфункциональные эмоции Unsplash

Читать 360tv в

Некоторые люди легко справляются даже с самыми страшными оскорблениями, другие, напротив, годами копят в себе злость и обиду, которые заметно отравляют им жизнь. Почему люди так по-разному реагируют на оскорбления, рассказал психотерапевт Евгений Фомин. Его слова передала «Вечерняя Москва».

Врач привел слова древнегреческого философа Эпиктета, который говорил, что человек расстраивается не из-за фактов или событий, а из-за того, как он на них смотрит.

Реклама

«И это правда: для кого-то обида ничего не значит, и такой человек испытывает максимум дискомфорт и раздражение, которые быстро проходят. У более впечатлительных обида переходит в дисфункциональные эмоции», — объяснил психотерапевт.

Реклама

Человек с низкой самооценкой будет реагировать на любые оскорбления, которые были сказаны в его адрес. Тот, кто оценивает себя адекватно и знает, что не является тем, кем его назвали, быстро забудет о происходящем.

Многие люди держат обиды внутри годами, активируя тем самым иррациональные установки относительно самих себя, резюмировал психотерапевт.