Психотерапевт Федорович рассказал, почему не стоит бороться с зависимостью от смартфонов

Врач-психотерапевт Александр Федорович заявил, что зачастую попытка справиться с зависимостью от смартфонов превращается в борьбу с «самим человеком». Об этом он сообщил в беседе с сайтом NEWS.ru.

Поскольку социум делает все возможное, чтобы все больше людей втягивались в интернет-сферу, бороться с этим явлением просто бесполезно.

«Я сомневаюсь в том, что есть такой диагноз, даже при условии, что он обозначен в МКБ-11 (Международная квалификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, которая была разработана ВОЗ — NEWS.ru). Тем не менее там есть сноска о том, что каждый специалист решает этот момент для себя сам. Поэтому у меня есть огромные сомнения, что это зависимость и это надо лечить. Зависимость — это только химия, а все остальное, если мы говорим про психологию, тогда зависимость вообще всех и от всего», — сказал Федорович.

Психотерапевт отметил, что человек не сможет сопротивляться погружению в смартфоны, даже если бы очень захотел.