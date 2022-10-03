Психотерапевт Федорович рассказал, кому не стоит заводить домашних животных | 360°

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Психотерапевт Федорович рассказал, кому не стоит заводить домашних животных

Психотерапевт Александр Федорович: животные могут стать заменой социализации

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Людям, которые испытывают трудности с социализацией, не стоит заводить домашних животных, поскольку это может стать способом полностью заменить человеческое общение, что опасно для психики. Таким мнением с Ura.ru поделился врач-психотерапевт Александр Федорович.

Человек, который испытывает проблемы в общении с людьми, заводя домашнее животное, может еще больше усугубить ситуацию, считает психотерапевт.

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«В чем двойственность? С одной стороны, животное восполняет нехватку эмоций, а с другой стороны, замещает, то есть человек переключается на животное и перестает стремиться к каким-то иным формам эмоциональной связи. Животное как будто выдавливает эту проблему», — сказал он.

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Такие люди очеловечивают своих питомцев, и это может привести к полному отказу от общения с другими людьми.

«Домашние животные хороши как дополнение, но как основное — это тупик. Поэтому люди с животными и разговаривают, очеловечивают их состояние», — отметил Федорович.

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