Психотерапевт Файнзильберг рассказал, что делает людей счастливыми

Доцент кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа, психотерапевт Владимир Файнзильберг рассказал, что счастливыми человека делают, в первую очередь, три вещи: семья, реализация в профессии и уверенность в будущем. Об этом сообщило «Радио 1».

По словам эксперта, главная основа счастья любого человека — это семья. Если в ней все хорошо и благополучно, есть любовь и растут здоровые дети, человек действительно чувствует себя счастливым, написало ИА Nation News.

Психотерапевт также отметил, что счастливым человек становится тогда, когда реализовал все свои амбиции и свой потенциал в профессиональной сфере. Причем успешная реализация в карьере напрямую связана с повышением доходов и с качеством жизни.

Третье, что делает человека счастливым, это перспектива будущего. Как отметил Файнзильберг, к ней можно отнести политическую и экономическую ситуацию в мире.