Психотерапевт Файнзильберг объяснил веру людей в предсказания

Психотерапевт Владимир Файнзильберг рассказал, что люди верят в предсказания из-за чувства незащищенности в связи с какими-то событиями во внешнем мире. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».

Он отметил, что популярность предсказателей и религиозных деятелей сильно выросла в 90-е, когда люди после развала СССР боялись неизвестности. По словам врача, сейчас постепенно начинает происходить то же самое.

«Чем больше будет у нас происходить социальных потрясений, чем туже нужно будет затянуть пояса, тем больше людей будут обращаться к разным предсказателям, работникам культа, людям потребуется источник веры», — заключил Файнзильберг.