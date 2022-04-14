Психотерапевт Файнзильберг объяснил, откуда берется «весеннее обострение»

Теория о том, что весной у людей с проблемами с психикой случается «обострение», действительно имеет под собой некоторые основания. Об этом для «Радио 1» рассказал доцент кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа, психотерапевт Владимир Файнзильберг.

Он объяснил, что весной у людей наступает авитаминоз, в особенности — недостаток витамина D. Это может сказываться на поведении даже здорового человека, делая его более вспыльчивым и раздражительным. В связи с этим весной возрастает и количество депрессивных больных, страдающих от подавленности и уныния.

При этом так называемая осенняя депрессия, по словам специалиста, наоборот, считается выдумкой. Это связано только с тем, что осенью увядает природа, и люди склонны видеть грусть там, где ее нет, написало ИА Nation News.